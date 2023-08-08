Пегов оценил новые поставки танков Abrams на Украину Пегов: американцы хотят набить цену своим танкам Abrams

Американцы показывают «бесконечный сериал» про отправку танков, чтобы набить им цену, заявил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на новость о поставках 31 танка Abrams с боеприпасами на Украину в сентябре. По его мнению, новая американская техника появится на линии соприкосновения только в случае больших успехов ВСУ.

Похоже на то, что американцы показывают этот бесконечный сериал про отправку танков, чтобы набить им цену. В свою очередь, реально в досягаемости нашей арты танки появятся только в случае гарантии определенных успехов ВСУ. При этом утром успехи — вечером танки. Или утром гарантии? Тут Штаты сами боятся облажаться, — написал он.

Власти США планировали во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $200 млн. По информации Reuters, Киев должен будет получит противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

Ранее глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщал о планах Белого дома запросить у Конгресса США дополнительное финансирование ВСУ. По его словам, проект очередного пакета военной помощи Киеву будет направлен на рассмотрение осенью.