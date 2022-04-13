ПЦР-тесты в Москве останутся бесплатными для граждан с симптомами ковида

ПЦР-тестирование на COVID-19 остаётся бесплатным только для тех жителей столицы, у которых есть симптомы заболевания, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. В случае обнаружения признаков ОРВИ или коронавируса в ведомстве порекомендовали обратиться к врачу, который проведёт осмотр и сделает бесплатный экспресс-тест, пишет ТАСС.

В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которые есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику, — сказали в пресс-службе.

Для жителей, не имеющих симптомов ОРВИ или коронавируса, которые хотят пройти ПЦР-тестирование, диагностика доступна в городских медучреждениях на платной основе, как было до пандемии, заключили в депздраве.

Ранее стало известно, что москвичи больше не смогут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус через ЕМИАС. Жители столицы могут сдать тест в платных лабораториях.

В Москве, по данным на 13 апреля, за сутки выявили 933 случая заражения COVID-19. В больницу при этом попали 185 пациентов, 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего по России зафиксировано 11 754 новых случая заражения.