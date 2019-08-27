https://static.news.ru/photo/9d6de2f0-c949-11e9-adae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сельскохозяйственный урожай на площади 255 тысяч гектаров погиб вследствие паводков в Амурской области.

Утрата урожай может привести к проблемам с заготовкой кормов для скота. На данный момент в регионе заготовлено 34% запланированного объёма кормов, что объясняется неблагоприятными погодными условиями, сообщает региональное правительство .

Губернатор области, Василий Орлов, дал поручение Минсельхозу предоставить доклад по заготовке кормов через две недели и, если ситуация не изменится, будет проработан вопрос поставок из других регионов.

Как писал News.ru ранее, предварительная сумма ущерба от наводнения в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей. Власти региона обратились за финансовой помощью к Москве.