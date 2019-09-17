https://static.news.ru/photo/ec889788-d914-11e9-8971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Это произошло 17 сентября.

Вместе с ними из колонии вышел брат Кокорина — Кирилл, сообщает ТАСС .

Далее, как рассказал адвокат спортсменов Юрий Падалко, они должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства. За освобождёнными по УДО футболистами будет осуществляться контроль до декабря 2019 года.

Мамаев и Кокорин отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области.

Футболисты стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, инстанция удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов в начале сентября.

В пятницу, 17 сентября, возле колонии в Белгородской области отчим Кокорина Кирилл Логинов на своей машине наехал на ногу одному из журналистов. Сотрудники ГИБДД составили в отношении родственника футболиста протокол об административном правонарушении.

Также стало известно, что вышедший на свободу Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург). Это произошло 16 сентября.