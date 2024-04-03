Патрушев рассказал, почему противник прибегает к террористическим методам Патрушев заявил о бессилии ВСУ и НАТО на поле боя

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Вооруженные силы Украины

НАТО и Вооруженные силы Украины не могут ничего сделать на поле боя, сообщил RT секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, поэтому все чаще противник прибегает к террористическим методам.

В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам, — заявил на ежегодной встрече секретарей совбезов стран-участниц ШОС в Астане Патрушев.

Ранее он рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники. Кроме того, «принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», уточнил он.

До этого лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов, говоря о текущем характере отношений между Россией и блоком НАТО, заметил, что их можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции Альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».