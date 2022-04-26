Патрушев раскритиковал размещение золотовалютных резервов за рубежом Патрушев назвал неоправданным решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом

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Решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом оказалось неоправданным шагом, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он заявил, что западные страны, заблокировав золотовалютные резервы РФ, бьют не только по России, но и по себе.

Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства, — сказал Патрушев.

Он отметил, что существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. По его словам, ещё полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Соединённые Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка золотовалютных резервов РФ стала беспрецедентным шагом в мировом масштабе. Власти страны подготовят судебные иски для их возврата. Она также отметила, что доступная часть резервов может быть использована для обеспечения необходимых объёмов импорта.

В марте глава Минфина Антон Силуанов сообщил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. Министр расценил это как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что судебное решение по возврату золотовалютных резервов станет известно ещё очень нескоро и ситуация может затянуться как минимум до конца года, но у России есть шанс вернуть как минимум часть её международных резервов.