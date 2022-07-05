Патрушев призвал в короткие сроки обеспечить импортонезависимость ТЭК РФ Патрушев призвал в короткие сроки обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК РФ

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России необходимо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого развития российского ТЭК. Об этом заявил на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он подчеркнул, что западные санкции показали серьёзную зависимость российской энергетики от иностранных технологий. Его слова приводит ТАСС.

Санкции, введённые в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьёзную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, — сообщил секретарь Совбеза.

По его словам, необходимо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности.

Обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы, — подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что не менее важными для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны должны стать ограничения иностранного участия в реализации в значимых для российской энергетики проектах.

Ранее в ходе своего выступления Патрушев заявил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведёт к эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе. Он отметил, что такое решение противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.