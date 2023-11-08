Патрушев предостерег Запад от дальнейшей поддержки Киева Патрушев назвал поддержку Киева странами Запада попыткой усилить напряженность

Фото: МО Украины

Финансовая, политическая и иная поддержка Киева со стороны западных держав может привести к усилению конфликта, заявил секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ России Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, эскалация приведет к еще большей напряженности в отношениях между государствами.

Продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева — это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности, — рассказал Патрушев в ходе своего выступления на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

В рамках своей речи Патрушев также обвинил Киев в попытках атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую атомные электростанции. Он подчеркнул, что правительство Украины прибегает к покушениям на россиян и атакам на гражданские объекты.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что некоторые государства пытаются «расшатать» ситуацию в странах СНГ, что может негативно сказаться на стабильности обстановки в Евразии. Путин призывает членов СНГ совместно противостоять внешним и внутренним угрозам, к числу которых также относятся терроризм, организованная преступность и нелегальная миграция.