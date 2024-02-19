Замок Пугачевой, патриот Дубцова, отравление Сальдо: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Певица Ирина Дубцова объяснила, почему поддерживает специальную военную операцию на Украине, депутат Дмитрий Гусев заявил, что новый закон позволяет изъять замок у певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в Минобороны России сообщили, чем украинские военные отравили в декабре 2023 года главу ЛНР Леонида Пасечника, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Дубцова поддержала СВО?

Автор песен Дубцова рассказала, что с первого дня поддержала СВО, потому что была в Донбассе еще в 2019 году и своими глазами видела, как живут люди в Донецке и Луганске. По ее словам, во время выступлений в ДНР и ЛНР она слышала звуки взрывов и очереди автоматов.

«Во-первых, я всегда была патриотом. Во мне это генетически заложено, поскольку я родилась и выросла в Волгограде. Это [бывший] Сталинград. <...> Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того, как эти территории присоединились к нам и вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народа, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — сказала Дубцова.

Артистка призналась, что ей было страшно, когда она видела в Донбассе разрушенные здания и слышала звуки стрельбы.

«Я видела, как живут люди, разговаривала с местными жителями, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была еще территория Украины. <...> Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Дубцова

До этого народная артистка России Светлана Дружинина заявила, что сначала не была уверена в целесообразности спецоперации и размышляла о том, можно ли было разрешить ситуацию другим способом и договориться об урегулировании конфликта. Но позднее режиссер убедилась в том, что СВО необходима.

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: „Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо“. И, конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем, ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — отметила она.

В поддержку российской спецоперации высказался и актер Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана». В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием артиста, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го».

«Вот мы играем сейчас военное время, мы играем ваши судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы „на передке“. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев также поддержал проведение российской военной операции на Украине. После начала СВО он начал ездить по госпиталям с выступлениями и общаться с ранеными бойцами.

«Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни», — рассказал артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из России. Юморист объяснил свое решение тем, что здесь у него мать, друзья, дети и работа.

Отберут ли замок у Пугачевой и Галкина?

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил 19 февраля, что новый закон о конфискации имущества у иноагентов позволяет изъять собственность у Галкина. Такую меру парламентарий считает вполне оправданной.

«Предателям — забвение. Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть. Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно», — заявил Гусев.

По словам депутата, потеря народной любви пугает таких людей гораздо больше, чем потеря материальных активов.

«Если вы говорите о людях публичных: Галкин, Пугачева, то их, конечно, больше всего пугают не имущественные потери, а потеря их влиятельности, потеря их популярности. Потому что главный их капитал — это их популярность. Как только их перестанут показывать по телевизору, у них популярность превратится в ноль», — считает Гусев.

Вместе с тем депутат призвал лишить Пугачеву звания народной артистки. Он также заявил о необходимости ее недопуска к эфиру.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Ранее MK.RU публиковал заявление сенатора Владимира Полетаева о том, как будет действовать закон о конфискации имущества иноагентов. По его словам, речи об изъятии домов или другой недвижимости не идет. Арест может быть наложен на замок в деревне Грязь только в качестве обеспечительной меры, «призванной предотвратить дальнейшее совершение преступлений путем недопущения использования имущества».

«Это значит, что условный Максим Галкин может не волноваться за судьбу своего замка в подмосковной деревне Грязь. Разумеется, при условии, что он не сдает его в аренду, а полученные деньги не тратит на нужды ВСУ или какой-нибудь запрещенной в России организации. А вот гонорары от выступлений, скажем, в Прибалтике, где пародист выкрикивает антироссийские лозунги, — да, гонорары можно будет конфисковать», — сказал Полетаев.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил в беседе с NEWS.ru, что можно конфисковать замок Пугачевой и Галкина только после возбуждения уголовного дела и соответствующего решения суда. По его словам, это является минимальным условием для изъятия имущества. В случае с Галкиным и Пугачевой, по его словам, существует еще несколько аспектов.

«Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны, и на такие радикальные действия, надеюсь, нынешняя власть не решится», — объяснил Салкин.

Так, согласно законам, конфискации подлежат доходы, полученные за преступления. Юрист напомнил, что замок был приобретен до введения уголовной ответственности за фейки. При этом доходы от его аренды знаменитости не тратят на совершение преступлений.

В январе 2024 года с предложением конфисковать дворец стоимостью около миллиарда рублей выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Согласно выписке из Росреестра, единственным владельцем замка в деревне Грязь числится Галкин.

В настоящее время замок в Грязи пустует. Пугачева посещала его во время своего последнего визита в Россию. Тогда, по данным СМИ, она пыталась организовать продажу дома, однако покупателей найти не удалось.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Что известно об отравлении Сальдо и Пасечника?

19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в декабре 2023 года военные ВСУ отравили фенольными соединениями главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Отравление оказалось очень тяжелым.

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. <...> 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил он.

Кириллов отметил, что расследования других случаев отравления чиновников из новых регионов России продолжаются.

Он также рассказал, что украинские спецслужбы отравили рицином главу Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году. По словам Кириллова, украинская армия активно применяет химическое оружие, в том числе аналоги боевых отравляющих веществ «Би-Зет» и «Джи-Эй».

«9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин», — заявил Кириллов.

СМИ писали о разных диагнозах, которые врачи поставили Сальдо. В прессе сообщали, что его лечением занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация о том, что Сальдо пришел в себя. Он вернулся к руководству администрацией региона 29 сентября.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Сальдо

Сальдо впоследствии заявил, что ответственным за его отравление является его близкий. Он отметил, что этот человек получил большую сумму денег от украинских спецслужб и использовал против него сильнодействующее отравляющее вещество. Сальдо подчеркнул, что «охота» за ним началась еще до начала военной операции на Украине.

19 февраля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинские власти готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против Вооруженных сил России. Он отметил, что Москва уже сообщала о поставке США Киеву химических веществ, шрапнельных боеприпасов и средств индивидуальной защиты. По словам Гаврилова, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям оценку.

«Осознавая, что ситуацию на поле боя не удается изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ в нарушение обязательств по конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Гаврилов.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Минобороны России, украинские военные применили токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет», 19 августа 2022-го. Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года во время оперативно-разыскных мероприятий в схроне в Мелитополе. 8 и 16 февраля 2023-го были зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников.

Также, по данным ведомства, 31 января 2024-го ВСУ применили неизвестный токсичный химикат, действие которого приводило к ожогам верхних дыхательных путей. Анализ показал наличие антрахинона. 28 декабря 2023 года на Краснолиманском направлении с дрона на позиции российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс», способным вызывать ожоги кожи и паралич дыхания, заявили в Минобороны.

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