Патриарх Кирилл вышел на связь с космосом в Рождество Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил экипаж Международной космической станции с Рождеством. Ему удалось поговорить с российскими космонавтами Александром Самокутяевым, Антоном Шкаплеровым и Еленой Серовой по телефону, а также передать свои пожелания их иностранным коллегам — Барри Уилмору, Терри Версту и Саманте Кристоферетти. Их миссию он назвал реальным подвигом, к которому невозможно быть безразличным, сообщается на сайте РПЦ.

Сегодня большой и светлый день — практически весь наш народ празднует, много людей в храмах. Люди со светлыми лицами: молятся за своих близких, за свою страну, и, конечно, за наших замечательных космонавтов. <...> Думаю, нет ни одного безразличного к реальному подвигу, который вы совершаете, — отметил патриарх.

Известно, что на борту МКС в русском секторе находится икона, которая сопровождает космонавтов в их работе. По словам патриарха, это очень символично. Вместе с тем он выразил восхищение тем, что на борту станции находятся не только мужчины, но и женщины. Серову он назвал примером для всех.

Ранее патриарх поздравил с Рождеством президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что взаимодействие Церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи.