Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского

Фото: foto.patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе в Санкт-Петербурге. В своем сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви, он отметил, что в такое непростое время испытаний россияне должны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов.

С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии, — заявил Патриарх.

Патриарх также обратил внимание на то, что подобные злодеяния являются продолжением действий безбожников, которые в наше время предпринимают попытки захватить сердце Святой Руси — Киево-Печерскую лавру, и тех, кто убивает мирных жителей в российских регионах. В связи с этим, он призвал россиян к единству и сплоченности в борьбе с этим «злом».

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.