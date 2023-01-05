Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине с 6 по 7 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, говорится на сайте Русской православной церкви. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, — говорится в сообщении.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине. Представитель Кремля отметил, что на тот момент соответствующих предложений не поступало.

Ранее бывший американский дипломат, профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж предположил, что Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины. При этом он усомнился в возможности скорого установления постоянного мира между государствами.