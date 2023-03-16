Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

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Патриарх Кирилл

Закрытие Киево-Печерской лавры нарушает права миллионов жителей Украины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости. Он призвал не допустить закрытия лавры.

Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, и многими другими актами международного значения, — сказал Кирилл.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Ранее предстоятель Украинcкой православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с действиями украинcкого руководства по отношению к Церкви.

Папа римский Франциск обеспокоился принудительным выселением монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Понтифик призвал стороны конфликта на Украине уважать религиозные места.