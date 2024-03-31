Патриарх Кирилл пригрозил Божьей карой «ряженым» священникам из ПЦУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Представители раскольнической Православной церкви Украины являются компанией «ряженых» священников, которые святотатствуют и отказываются от любых таинств, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после литургии в храме Святого равноапостольного князя Владимира в Тушино. За это они будут наказаны Богом, добавил он. По словам патриарха, это может случиться как в этой жизни, так и после смерти, передает ТАСС.

Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти. — NEWS.ru), но это факт, — заявил священнослужитель.

Патриарх понадеялся, что церковный раскол в скором времени «уйдет в небытие». По его словам, православная вера снова должна укрепиться на Святой Руси, в том числе на украинской земле.

Ранее сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины избили прихожанина канонической Украинской православной церкви во время захвата Петропавловского храма в селе Ленковцы Черновицкой области. В Сети появилось видео драки, на котором видно, как мужчина пытается попасть в храм, но после недолгого разговора его начинают избивать захватчики.