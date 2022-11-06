Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями, бросающими вызов ее существованию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Россия лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии. По его словам, «могущественные зарубежные силы» стоят за навязыванием народам Руси междоусобицы и ослаблением и Украины, и Белоруссии, и России.

Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани, — сказал патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) призвал «ясно понимать», что страна вступила в эпоху, где сталкивается не только провокация военных действий, но диавольское искушением, направленным на то, чтобы столкнуть братский народ в междоусобную брань. По его словам, РПЦ слилась в общей молитве о том, чтобы «всякая междоусобная брань прекратилась, чтобы наветы вражии исчезли, испарились, ушли из жизни и чтобы Русь развивалась как мощная православная общность людей».

По его словам, соблазны и искушения в настоящее время испытывают на прочность православных людей, живущих на просторах «всей Святой Руси». Патриарх Кирилл отметил, что особая ответственность ложится на тех, кому вручена обязанность защищать рубежи страны, поскольку «целиться могут куда угодно, но бить будут в Россию».

Мы сегодня молились о всех наших военнослужащих и, конечно, особо о нашей гвардии. Мы молились о том, чтобы Господь дал силы тем, кто призван защищать Родину, укрепил их волю и, самое главное, укрепил в них сознание правоты того дела, которое каждый воин совершает, вставая на защиту своего Отечества. <...> Именно силы духа я бы хотел сегодня пожелать и гвардии нашей, и Вооруженным силам, духовенству и всему верующему народу, — подытожил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии — Князе-Владимирскую церковь в Балашихе. После совершения обряда патриарх начал служить в храме Божественную литургию. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих.