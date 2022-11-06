Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Росгвардии — Князе-Владимирскую церковь в Балашихе. На мероприятии присутствовал директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Золотов отметил, что «русское воинство» всегда опиралось на веру, чувство патриотизма и силу духа. Он добавил, что сейчас Русская православная церковь выполняет особую миссию — сплачивает людей.

После совершения обряда патриарх начал служить в храме Божественную литургию. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих.

В конце 2016-го состоялась закладка первого камня, а летом 2020 года — первая литургия. Известно, что церковь может вместить около 500 прихожан. Храмовый комплекс состоит из приходского дома, воскресной школы и зала для мероприятий. Его возвели рядом с военным городком для военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Росгвардии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.