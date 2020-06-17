Патриарх Кирилл назначил себя настоятелем главного храма Вооружённых сил

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении себя настоятелем собора Воскресения Христова. Это главный храм Вооружённых сил России, который расположен в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Предыдущий настоятель — председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) — назначен ключарем собора.

Оба патриарших указа опубликованы на сайте Московской городской епархии.

О том, что предстоятель Русской православной церкви лично возглавит храм, стало известно 14 июня, когда Кирилл провёл чин великого освящения собора. Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 Мая, но была перенесена из-за эпидемии коронавируса. Тогда же Феофан подтвердил эту информацию, заявив, что «это фактически собор патриарха Московского и всея Руси».

Епископ Клинский был назначен настоятелем в мае. В должности ключаря он будет заместителем настоятеля.

Собор Воскресения Христова был построен на пожертвования. Он спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин планирует посетить главный храм Вооружённых сил. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако предполагаемую дату визита не уточнил.