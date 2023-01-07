Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ» в зоне СВО Патриарх Кирилл: священника Васильева целенаправленно обстреляли в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в эфире телеканала «Россия 1», что за протоиереем Михаилом Васильевым незадолго до его гибели в зоне СВО велось наблюдение. По словам главы РПЦ, священника обстреляли целенаправленно.

Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить, — сказал патриарх.

Ранее Московский патриархат не раскрывал детали гибели священника, которого в войсках называли «батюшка ВДВ». В сообщении, опубликованном на сайте проекта «Герои страны», подчеркивалось, что Васильев получил смертельное ранение в результате обстрела из РСЗО HIMARS в Херсонской области.

Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС России и правоохранительными учреждениями Васильев был посмертно удостоен звания Героя России. Его отпевал патриарх Кирилл.

Ранее Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сообщил о гибели в зоне СВО клирика псковского храма князя Александра Невского Александра Цыганова. Он попал под обстрел вместе с протоиереем Васильевым и скончался от полученных ранений. Клирик исполнял «священнический долг по окормлению воинов армии России».