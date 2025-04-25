Пассажиры экспресса Петербург — Москва смогут купить билеты за полгода ФПК: билеты на экспресс между Петербургом и Москвой начали продавать за полгода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продавать в России за полгода до отправления, рассказали в издании РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию». До этого билеты продавались максимум за 120 дней.

Как рассказал изданию гендиректор ФПК Владимир Пястолов, планы по увеличению глубины продаж билетов на дальние поезда разрабатывались с ноября 2024 года. Позднее представители компании рассказали, на какие отправления билеты можно будет купить за полгода.

«Федеральная пассажирская компания» увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № ½ «Красная стрела» и № ¾ «Экспресс», — рассказали в ФПК.

Два этих поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, в компании сообщили, что увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: «Жемчужину Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «Гастротур» и «Волжский вояж».

Ранее сообщалось, что скидка в размере 50% на проезд по железной дороге для школьников будет действовать не только в летний период. Как рассказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт, дети до семи лет едут в пригородных поездах бесплатно. По его словам, это позволит семьям с детьми активнее путешествовать по России.