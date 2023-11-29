Пассажиру рейса Петербург — Самарканд стало плохо Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе из-за пассажира

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Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил вынужденную посадку в аэропорту казахстанского Актобе, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Отмечается, что одному из пассажиров на борту стало плохо.

Пассажирский рейс HH786 отечественной авиакомпании Qanot Sharq, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Самарканд, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту, — говорится в сообщении.

Самолет вынужденно сел в Актобе в 14:48 по ташкентскому времени (12:48 мск). Продолжило ли рейс воздушное судно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320 рейса SU 1258 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы, застрял на посадочной полосе во время приземления в Уфе. Воздушное судно начало заносить во время посадки. Пострадавших нет.

До этого в аэропорту Внуково пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета после шутки о бомбе. Инцидент произошел, когда граждане уже расселись на борту и ожидали вылета. По предварительным данным, о взрывном устройстве пошутил один из пассажиров во время посадки, однако бортпроводники юмора не оценили. Почти 200 человек попросили покинуть самолет в ожидании повторной проверки безопасности.