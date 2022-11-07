Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи Пассажирский самолет рейса Стамбул — Екатеринбург совершил посадку в аэропорту Сочи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пассажирский самолет, на борту которого находились сто человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Воздушное судно авиакомпании Red Wings выполняло рейс из Стамбула в Екатеринбург.

Командир воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, запросил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по технической причине. В 23:05 мск самолёт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рейса Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в аэропорту Сочи. Причиной называлась разгерметизация салона.

На место происшествия направлены две бригады скорой помощи.

На борту самолета находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что при посадке в аэропорту Иркутска у самолета лопнуло пневматическое шасси. В результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 77 человек.