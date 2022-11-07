Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи Пассажирский самолет рейса Стамбул — Екатеринбург подготовился к аварийной посадке в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Екатеринбург, готовится совершить аварийную посадку в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Причиной называют угрозу разгерметизации салона.

Возникла угроза аварийной посадки в аэропорту Сочи воздушного судна из-за герметизации салона, — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что на борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа.

Уточняется, что на место приземления направлены две бригады скорой помощи.

По словам собеседника агентства, в настоящее время самолет вырабатывает топливо над морем.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, у самолета подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.