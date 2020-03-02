https://static.news.ru/photo/b12fdce6-5c77-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прибывших в Россию из Италии пассажиров рейса Милан — Москва отправили на домашний карантин. В настоящее время они не могут покидать свои дома из-за подозрения на коронавирус. Об этом журналистам 2 марта рассказала пассажирка рейса, москвичка Влада Яковлева.

По словам девушки, в аэропорту прилетевшим не измеряли температуру. Через семь дней после прибытия в Москву с Яковлевой связались сотрудники Роспотребнадзора. К девушке отправили бригаду скорой помощи. Сначала её хотели отправить в больницу. Это решение медики аргументировали тем, что москвичка летела указанным рейсом из Милана.

Яковлева убедила врачей оставить её дома, убедив их в том, что она хорошо себя чувствует. Сотрудники скорой помощи уступили. Они взяли у девушки анализы и оставили её на домашнем карантине. При этом медики сами называли себя «смертниками», не скрывая того, как сильно они бояться заразиться.

Карантин, как сообщила Яковлева, будет длиться на протяжении двух недель с момента прибытия в столицу.

Мы просто находимся в квартире и не можем выйти. Не знаем, чем нам грозит выход на улицу. Я не опасаюсь, что заражусь — только немного обеспокоена из-за того, что мне нужно сидеть дома взаперти. В квартире нас трое: мама, папа и я. Вот вопрос у нас стоит с едой: её нет дома, а если выйти, то грозит штраф большой, — цитирует девушку «Газета.ru».

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых в РФ мер по борьбе с коронавирусом.

Кроме России эффективно борются с инфекцией Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Шри-Ланка, Филиппины. Опыт этих стран доказывает, что ранние агрессивные меры по предотвращению болезни действительно работают.