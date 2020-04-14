Пассажиропоток российских аэропортов упал на 95%

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По данным Международной ассоциации аэропортов (МАА), пассажиропоток через крупнейшие воздушные гавани России к 13 апреля упал на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика отражает динамику перевозок в 33 аэропортах РФ.

Последний раз рост пассажиропотока фиксировался 9 марта (+7%), уже на следующий день он упал на 15%, к 31 марта падение достигло 75%, 1 апреля оно составило 83%, 6 апреля — 92% и до 12 апреля держалось на уровне 91-93%, — говорится в сообщении МАА.

В РФ из-за пандемии коронавируса полностью остановлены международные авиаперевозки, летают только чартеры для возвращения россиян из-за границы. На перелёты между регионами ограничения не вводились, но из-за падения спроса авиакомпании сами стали отменять внутренние рейсы.

Как писал NEWS.ru, компания «Аэрофлот» повторно сократила число внутренних рейсов из-за падения спроса. Ранее перевозчик уже ограничил сообщение с некоторыми регионами до одного рейса в день или нескольких в неделю. Новые ограничения затронули полёты из столицы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.