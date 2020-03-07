Оператор финских железных дорог VR сообщил о нововведениях на поездах между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Всем пассажирам, которые следуют этим направлением, будут измерять температуру.
Из-за ситуации с коронавирусом российские власти проводят произвольные проверки температуры тела пассажиров «Аллегро». Эта мера применяется только в России, —
передаётТАСС со ссылкой на компанию.
При повышенной температуре пассажира будут отправлять в больницу Санкт-Петербурга для полной медицинской проверки.
NEWS.ru писал ранее, что Всемирная организация здравоохранения перечислила основные сходства и различия между гриппом и коронавирусом нового типа.
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