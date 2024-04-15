Пассажир без стопы, двое погибших в аварии с КамАЗом: жесткие ДТП 15 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге пешеход торопился попасть в автобус и остался без ноги, на Алтае мужчина разворотил свой автомобиль о дорожный отбойник, по МКАД разлетелась партия посылок — об этих и других жестких ДТП 15 апреля читайте в подборке NEWS.ru.

Пассажир лишился стопы в Екатеринбурге

Утром в Екатеринбурге пешеход поторопился приблизиться к подъезжающему автобусу и попал под его колесо, сообщает ГИБДД Свердловской области. В итоге пассажир лишился стопы.

«Водитель автобуса „Нефаз“ допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46-летний мужчина. Доставлен в 23-ю ГКБ с диагнозом „механическая ампутация левой стопы“», — сообщили в ГИБДД.

Водитель разворотил свою машину о дорожную ограду

В Алтайском крае 47-летний мужчина врезался в дорожное ограждение на 198-м км дороги «Чуйский тракт», сообщает портал «В курсе» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Авария произошла в 11:11 (07:11 мск).

Кроме водителя в ДТП также пострадал пассажир автомобиля.

Два человека погибли в аварии с КамАЗом

Два человека погибли и двое пострадали в аварии с грузовиком КамАЗ в Иркутской области. Инцидент произошел утром на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района. На записи с видеорегистратора виден момент столкновения.

«Дорожный инцидент произошел сегодня около 08:30 (03:30 мск) на федеральной автодороге Р-255 „Сибирь“ вблизи поселка Забитуй Аларского района», — сообщили в полиции.

Доставщик раскидал посылки по МКАД в Москве

В Москве автомобиль марки «Газель» попал в аварию, в результате чего его кузов разворотило, а груз разлетелся по дорожному полотну 55-го км МКАД, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва». Очевидец, снявший последствия аварии на видео, предполагает, что грузовой транспорт перевозил посылки. На место ДТП прибыли сотрудники полиции.

В Нижнекамске ребенок попал под машину

В Нижнекамске мальчика во дворе сбил легковой автомобиль. Инцидент произошел около 17:00 на проспекте Мира. На кадрах видно, что машина передвигалась по двору на невысокой скорости. При этом за несовершеннолетним бежал его сверстник, который сразу после ДТП подбежал к мальчику, развернулся и устремился в обратную сторону. Ребенку потребовалась госпитализации. Известно, что за рулем «Лада Гранта» был мужчина 2002 года рождения. Пострадавшему мальчику семь лет.

На трассе Курск — Саратов при столкновении лоб в лоб погибли два человека

В Панинском районе Воронежской области Land Rover и Volvo столкнулись лоб в лоб, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на УМВД региона. В результате ДТП погибли водитель Volvo и пассажир внедорожника. Еще пять человек пострадали. ДТП случилось сегодня около 15:30 на 279-м км трассы Курск — Саратов. По предварительным данным, водитель Land Rover выехал на встречную полосу.

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