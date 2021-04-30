Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

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В кафедральном храме Христа Спасителя в Москве началось патриаршее пасхальное богослужение. В ходе мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Трансляцию богослужения ведут Первый канал, «Россия 1» и «Спас». Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Богослужение начинается примерно за полчаса до полуночи. Совершается пасхальная полунощница, затем в полночь начинается крестный ход, завершающийся возглашением «Христос Воскресе!». Затем двери открываются и крестный ход входит в храм.

Далее совершается пасхальная заутреня — короткое богослужение, где постоянно совершаются возгласы «Христос воскресе!» — и ответ всего народа «Воистину воскресе!».

По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.