Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В кафедральном храме Христа Спасителя в Москве началось патриаршее пасхальное богослужение. В ходе мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Трансляцию богослужения ведут Первый канал, «Россия 1» и «Спас». Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Богослужение
Далее совершается пасхальная заутреня — короткое богослужение, где постоянно совершаются возгласы «Христос воскресе!» — и ответ всего народа «Воистину воскресе!».
По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.