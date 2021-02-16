Пашаев подал в суд на следователя по делу о «лжесвидетелях» Ефремова

https://static.news.ru/photo/4124be7c-7061-11eb-8ae4-96000091f725_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП, Эльман Пашаев заявил, что подал в суд жалобу на действия следователя по делу о «лжесвидетелях» артиста. Юрист утверждает, что следователь пытается «закрыть ему рот», якобы незаконно заставляя подписать подписку о неразглашении.

Пашаев рассказал, что 16 февраля он подал жалобу в Тверской районный суд Москвы на действия следователя 8-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности столичного полицейского ГСУ Эльмиры Мамадалиевой. По его словам, специалист в начале допроса настаивала на подписании подписки о неразглашении деталей дела. В противном же случае, угрожала следователь, юриста ждёт уголовная ответственность.

Тогда Пашаев написал расписку о том, что он отказывается подписывать такой документ. Он отметил, что дело небольшой тяжести и не содержит в себе ни одну из охраняемых законом тайн. Адвокат добавил, что не так давно получил информацию о том, что он якобы подкупил свидетелей. В связи с этим он желает, чтобы делу была предана большая огласка.

Если я виновен, то готов понести заслуженное наказание. Я являюсь публичной личностью и очень часто выступаю в СМИ и социальных сетях, поэтому считаю, что следователь своими действиями, возможно, хочет оказать на меня давление, — заявил Пашаев в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, что ныне лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший его интересы в суде, предлагал «купить свидетелей» для суда. Такие показания заслуженный артист РФ дал во время допроса в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе.