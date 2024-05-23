Партия любителей пива возвращается в большую политику Партия любителей пива провела учредительное собрание

Партия любителей пива провела учредительное собрание оргкомитета в московском баре, следующее ее действие — подача документов в Министерство юстиции, сообщает в Telegram один из основателей, политолог Константин Калачев. Члены оргкомитета проголосовали за его создание и назначили основных уполномоченных лиц.

Партия любителей пива вновь начинает свой путь в большую политику. <...> Партия любителей пива не борется за власть, она борется за умы и сердца людей. Сейчас в России просто нет другой такой партии, и мы хотим занять эту нишу. <...> Следующий этап — подача документов в Минюст. Запомним этот момент, история творится прямо на наших глазах, — написал Калачев.

Цель объединения — нормализация общественных настроений, отметил он. Без этого не удастся получить здоровое общество и развивать страну, уверен политолог.

Партия была зарегистрирована в 1994 году и ликвидирована в 1998-м. Она ориентировалась на все слои российского общества, недовольные традиционными политиками и идеологией больших политических партий. В ней состояли люди разных идеологических воззрений: от либертарианцев до националистов.

Тем временем сегодня депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев на парламентских слушаниях по вопросу совершенствования налогового законодательства возмутился разнице в зарплатах москвичей и жителей других регионов России. По его словам, необходимо «выровнять бюджетную обеспеченность».