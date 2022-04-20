Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму республиканских госнаград

Парламент Крыма лишил семерых украинцев республиканских госнаград, сообщает РИА Новости. Среди них оказались бывшие президенты страны Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Это решение последовало после того, как Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских государственных наград за дискредитацию России. Данное предложение депутатов поддержал глава региона Сергей Аксёнов.

В чёрном списке оказались Николай Балан, который в Крыму был начальником терруправления командования внутренних войск МВД Украины, а затем был командиром в Нацгвардии Украины, Игорь Воронченко, который являлся замкомандующего украинским флотом по береговой обороне, а сейчас работает в Минобороны Украины, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, известный боксёр Александр Усик, а также участвовавшая в «Евровидении» певица Инна Бордюг, известная как Злата Огневич.

Ранее сообщалось, что комиссия по госнаградам при президенте России рассмотрит предложение депутата Госдумы от «Единой России» Екатерины Стенякиной лишить знаков отличия некоторых деятелей культуры, высказавшихся против проведения спецоперации РФ на Украине, и в будущем присуждать почётные звания артистам с учётом их гражданской позиции.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что отечественных деятелей культуры не стоит наказывать за их высказывания, критикующие российские власти. Он сказал, что не является сторонником того, чтобы отбирать у людей звания, полученные ими за культурные или научные достижения.