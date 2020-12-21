Эксперт предрёк развитие внутреннего рынка труда на фоне пандемии

Если ознакомиться со статистикой, то становится очевидно, что пиком по количеству зарегистрированных безработных стала середина октября текущего года — 4,9% населения страны. К декабрю эти показатели стали постепенно падать и сейчас вышли на июльский уровень.

В этом году в качестве главного принципа государство выбрало подход обязательной помощи и поддержки граждан. В частности, значительно упростилась процедура получения статуса безработного. Во время пандемии не нужно было приезжать и регистрироваться очно — достаточно было подать заявку через портал «Работа в России» (является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости). Этот ресурс напрямую взаимодействует с базами ФНС и Пенсионного фонда. Таким образом, государство оперативно получало подтверждённые данные и сразу начинало выплату достаточно крупных денежных пособий.

Между тем 49,1% от количества зарегистрировавшихся на портале на момент 6 декабря — это граждане, которые вовсе никогда не работали или не трудились ни одного дня в этом году. Это, в частности, категория самозанятых и тех, кто не принимал участия в системе рынка труда. 13,3% — это люди, которые потеряли работу до 1 марта 2020 года. Граждане, оставшиеся без рабочего места после этой даты, составили 36,7% от всех зарегистрировавшихся. Это как раз таки те люди, которые потеряли заработок именно из-за начавшейся пандемии.

При этом наибольший прирост численности безработных граждан произошёл в Ульяновской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Костромской и Ивановской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и в Крыму. Меньше всего от безработицы пострадали Камчатка, Сахалин и Магадан.

Что касается сфер деятельности, то в меньшей степени от потери рабочей силы пострадала сфера государственного управления. Наибольший же удар безработица нанесла по сельскому и лесному хозяйствам. В этих сферах безработицы прибавилось на 7,6%. Далее в списке пострадавших находится строительная отрасль (+5,2%). Затем следует область информации и связи (+3,4%), а также сфера образования (+0,8%). А вот в спортивной отрасли в период пандемии произошёл прирост трудоустроенных граждан — на 2,4%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что выход рынка труда из кризиса будет не быстрым. Однако ситуация медленно, но верно начинает улучшаться. Сейчас создана рабочая группа по вопросу восстановления рынка труда во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и вице-премьером Татьяной Голиковой. По каждому субъекту России в зависимости от приоритетных отраслей конкретных проблем разрабатываются планы по стабилизации и нормализации рынка труда.

Отдельно стоит отметить цифровизацию. Она стала удобным и доступным инструментом для граждан и получила их доверие как механизм взаимодействия с государством. Проактивное предложение социальной поддержки через сайт «Госуслуги» позволяет индивидуально обратиться к каждому с точки зрения его конкретной жизненной ситуации и предложить те меры поддержки, на которые гражданин или его семья имеют право.

Важно упомянуть и закон, предусматривающий дистанционную занятость. Я считаю, что это огромный плюс для россиян. Он поможет объединить регионы, где есть качественные трудовые ресурсы, но, например, нет инфраструктуры. Граждане, обладающие большим опытом и высокими профессиональными компетенциями, могут быть востребованы в крупных городах, предлагая свои услуги в дистанционном формате.

Внутренний рынок труда через такую систему занятости получит новый импульс: будут востребованы не только те, кто территориально проживает рядом с компанией, предприятием-работодателем, но и те люди, которые находятся далеко от места работы. Они могут работать дома или в коворкинговых центрах.

Весной будущего года будет закончен эксперимент, который проводит Минтруд. Он касается цифровизации трудовых функций с точки зрения заключения трудовых соглашений и использования электронного контроля документооборота на портале «Работа в России». Это действительно позволит сделать процессы и механизм трудовых отношений более прозрачными, а также дополнительно защитить работников и работодателей.