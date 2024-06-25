Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 25 июня, видео, фото

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

25 июня в Сети появились новые материалы, на которых запечатлен досуг панды Катюши из Московского зоопарка. Чем зверек поразил россиян, какие новые фото и видео с пандой Катюшей появились в Сети?

Как Катюша прогулялась по лазилкам

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка вместе с мамой Диндин 25 июня совершила утреннюю прогулку по уличному вольеру. Соответствующие кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На них видно, как зверек уверенно передвигается по многочисленным лазилкам под восторженные возгласы детей.

Пользователи в комментариях отметили активность Катюши: «Как всегда не ищет легких путей», «Умничка, осваивается», «Шустрик плюшевый», «Молодец Катюша», «В 9 утра уже гулять побежала».

При этом многие обратили внимание, что Диндин сумела опередить Катюшу в борьбе за морковку: «Катюша не успела за морковкой», «Мама Диндин успела перед носом у Катюши морковку схватить», «Диндин морковка нужнее, молочко для Катюни будет полезнее!», «Как ни близка была морковка, все равно маме досталась», «Да. Проделав такой путь, морковка ушла из-под носа».

«Две модели»

Позднее Акулова в своем Telegram-канале назвала Диндин и Катюшу моделями. На опубликованной фотографии мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика.

Подписчики оставили десятки комментариев с восхищением: «Красота и грация!», «Девочки с обложки самого модного журнала», «Этих пандочек надо в модельную группу добавить», «Две пушистые красавицы», «Две звезды», «Королева и принцесса», «Синхронистки, не иначе», «Прелести ненаглядные», «Как быстро растет Катюша, скоро догонит мамку в размерах».

«Все повторяет за мамой»

Также 25 июня Акулова опубликовала видео, на котором запечатлена трапеза Диндин и Катюши. Как отметила директора Московского зоопарка, панда-дочь все повторяет за мамой и полакомилась «непонятными листиками».

«Все повторяет Катюша за мамой. Диндин пробовала непонятные листики, и дочка решила испробовать», — пишет Акулова.

Пользователи в очередной поразились тем, насколько Катюша активно проводит время в компании мамы: «Принцесса», «Девочка сладкая», «Сколько у Катюши энергии», «Катюша бесподобна, сериал про нее смотрю постоянно, настроение поднимает на ура! Такая умная, гибкая, за мамочкой все повторяет, учится жизни! Плюшевый колобок», «Везде бегает, мило очень», «На Катюшу можно смотреть вечно».

Где нарисовали панду Катюшу

В минувшие выходные, 22 и 23 июня, в московском музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» собрались художники из разных уголков России. Они в режиме реального времени расписывали лодки в рамках фестиваля «Арт-Пристань». В этом году впервые использовали светонакопительную краску — днем она не отличается от обычной, а ночью начинает сиять.

Несмотря на то что большинство творцов приехали из других городов, московские темы все равно присутствовали на их картинах. Так, художник из Краснодара Андрей Кожуро изобразил на лодке любимиц столицы — панду Катюшу с мамой Диндин.

«Мне всегда было интересно рисовать такие элементы, как волосы и шерсть, а тут в столичном зоопарке появилась такая трогательная история про панд», — цитирует художника издание gazetametro.ru.

Как уточняется, Кожуро рисовал панд по фото. Лично со зверьками он пока не познакомился, но в ближайшее время планирует обязательно посетить Московский зоопарк, добавляет издание.

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