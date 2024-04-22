Катюшу с трудом измерили: насколько выросла панда, последние новости

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Киперы Московского зоопарка с трудом, но смогли узнать точный вес и длину панды Катюши. Последние новости о самом популярном на сегодня животном России, каких параметров она достигла?

Какие параметры Катюши

Панда Катюша не поддавалась киперам Московского зоопарка во время очередных замеров — она постоянно вертелась и прыгала, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. Однако сотрудникам зверинца все же улыбнулась удача, и они узнали точные вес и длину бамбукового медвежонка: 22 килограмма и 109 сантиметров от макушки до хвоста.

«Катюша уже достаточно боевая дама — измерять не дает, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 кг, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83. Метр счастья», — написала Акулова.

Подписчики Telegram-канала Акуловой также заметили, как выросла Катюша. Они написали, что из комочка она превратилась в «попрыгунью и вертелку».

Также директор зоопарка опубликовала видео, на котором Катюша лениво растянулась на бревнах в вольере на дневной сон, прикрыв лапами глаза. Акулова заметила, что маленькая медведица похожа на принцессу, которая никуда не торопится.

«Не всегда надо спешить. Иногда Катюша напоминает принцессу, которая никуда не торопится», — подписала ролик в своем Telegram-канале Акулова.

Подписчики предположили, что Катюша медитирует или уже и вовсе постигла дзен. Некоторые комментаторы удивились, как маленькой панде удается барахтаться на бревнах, переваливаться с одного бока на другой и не падать.

Какой характер у медвежонка

Панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московского зоопарка. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.

«В целом Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у нее прекрасная память, ее невозможно перехитрить. В этом возрасте остается подстраиваться под ее режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой и Диндин ей прививает природные инстинкты», — отметили в пресс-службе.

В учреждении добавили, что сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, в основном занимает верхнюю полочку и внимательно наблюдает за процессом. Киперы стараются планировать уборку, когда Катюша не активна, поскольку в период активности она старается все свои умения отработать на сотрудниках.

«У нее прекрасные острые зубки, хорошая хватка, крепкая челюсть, острые коготки, и, если разыграется, ее не остановить. Каждый кипер испытал на себе игривость малышки Катюши. Поэтому стараемся подстроиться под ее режим активности. А режим дня ее совсем нестабильный, она может полночи играть и не давать спать маме, а потом весь день спать, а может, наоборот, активно днем провести время и ночью спать», — добавили в зоопарке.

Как Диндин справляется с воспитанием Катюши

В пресс-службе Московского зоопарка добавили, что панда Диндин прекрасно справляется с воспитанием своего детеныша Катюши. Там также отметили, что вмешательство сотрудников учреждения в этот процесс минимально.

«Нам очень повезло с Диндин. Несмотря на то что она молодая мама и это ее первый детеныш, она прекрасно справилась с материнскими обязанностями, и поэтому наше вмешательство в воспитание ею Катюши минимальное. Мы старались как можно реже забирать ее от мамы для измерений, осмотров. Проверяли, как она развивается, растет, как появились первые зубки, но всегда старались быстро вернуть малышку Диндин», — подчеркнули в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что Диндин — главный учитель и воспитатель Катюши. Она обучает детеныша природным медвежьим инстинктам, показывает своим примером, как правильно есть, пить, лазить, кувыркаться. Также она сдерживает малышку там, где это необходимо, учит определенной терпимости.

Читайте также:

Стало известно, как панды Диндин и Катюша переживают накрывший Москву шторм

Панда Катюша помахала лапкой и порычала на камеру

Раскрыты обязанности кипера, которого поцарапала панда Катюша