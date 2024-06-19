Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 19 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

В Сети появились кадры семейного завтрака панд в Московском зоопарке. Какие последние новости о Катюше 19 июня, когда ее заберут в Китай?

Как панды собрались на семейный завтрак

19 июня панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак. Видеозаписи с животными опубликовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Как видно по кадрам, сначала панду Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе.

В свою очередь самец панды Жуи решил спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. Ему достался гигантский росток бамбука, рассказала Акулова.

Маленькая панда Катюша решила поесть, сидя на самой высокой ветке возле окна. Акулова написала, что зверек «высоко сидит и далеко глядит».

Как мама кормит панду Катюшу

Ранее Акулова в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик, на котором панда Катюша лакомится материнским молоком. На кадрах видно, как Диндин лежит на бревнах, а бамбуковый медвежонок, забравшись сверху, ест.

«Смотреть, как Катюша ест молочко, можно бесконечно», — подписала видео Акулова.

Подписчики Акуловой отметили, что Диндин в процессе кормления выглядит «умиротворенно и отрешенно». Некоторые назвали видео очень трогательным и подчеркнули, что мама наслаждается времяпрепровождением с детенышем.

«Самое трогательное видео. Мама наслаждается каждым мгновением со своей дочкой. Игры, кормление, воспитание», — написала одна из пользовательниц.

Как панды играют в догонялки

17 июня Акулова опубликовала кадры, на которых панда Катюша играет с мамой Диндин в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки.

Диндин попыталась догнать Катюшу, но бамбуковый медвежонок постоянно убегал. За происходящим следили посетители зоопарка. Подписчики Акуловой отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.

«Догонялки у Диндин и Катюши. Катюша не уступает уже в скорости», — подписала видеозапись Акулова.

Как поет панда Катюша

Корреспондент NEWS.ru ранее запечатлел поющую панду Катюшу. Она устроилась повыше на бревнах, чтобы ее было видно всем поклонникам, и принялась тянуть ноту. При этом панда старалась убедиться, что посетители ее внимательно слушают, поэтому постоянно оглядывалась на снимающих ее людей. Концерт продлился недолго, и Катюша снова принялась шалить.

Так, она продемонстрировала посетителям зоопарка чудеса своей растяжки. Гимнастические упражнения панды также попали на видео. Кроме того, маленькая медведица показала свою сильную хватку — игрушке пришлось пережить несколько крепких укусов.

Когда панду Катюшу заберут в Китай

Панда Катюша уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырех лет, сообщали в пресс-службе Московского зоопарка в конце марта текущего года. Представители столичного зоосада уточнили, что китайские коллеги «уже решат ее дальнейшую судьбу». С большой долей вероятности именно в Китае Катюше будут подбирать жениха.

Начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова отмечала, что Катюша действительно может покинуть Россию в возрасте четырех лет, поскольку у нее хорошая генетика и она прекрасно подходит для размножения.

«Сейчас мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше. Наверное, мы будем грустить, но мы понимаем, что там у нее будет своя семейная жизнь», — объяснила Овчинникова.

По ее словам, у Катюши вскоре может появиться брат или сестра, поскольку зоологи хотят вновь свести Диндин и Жуи уже в 2026 году.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 июня, фото, видео

Последняя роль Заворотнюк: когда на ТВ покажут сериал с покойной актрисой

Последние новости шоубиза 19 июня: Брежнев и Пугачева, Киркоров и дресс-код