«Панцири-С» нанесли безошибочные удары по украинским дронам в зоне СВО

Фото: МО РФ

ЗРПК «Панцирь-С»

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» безошибочно отражают воздушные атаки ВСУ, сообщается в репортаже «Известий» из зоны проведения спецоперации. По информации журналистов, огонь ведется как по баллистическим ракетам, так и по самолетам, однако их основная цель — украинские дроны-разведчики.

Машина обнаруживает цели с эффективной поверхностью рассеивания до одной тысячной квадратного метра, — рассказал военнослужащий с позывным Гром.

ЗРПК «Панцирь-С» способен обнаружить воздушный объект в радиусе 40 км. При этом компьютер сам идентифицирует цель — для этого в программном обеспечении есть элементы искусственного интеллекта. У начальника расчета есть всего несколько секунд на принятие решения о ведении огня.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что самыми перспективными системами противовоздушной обороны в мире являются российские С-400 и С-500. По его словам, они способны противостоять всем существующим сегодня вооружениям НАТО. Американская система ПВО Patriot, по словам аналитика, хотя и предназначена для борьбы со всеми типами воздушных объектов, оказалась слишком громоздкой и медлительной. Эти недостатки проявились во время боевых действий на Украине.