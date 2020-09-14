Памфилова рассказала о беспрецедентном хамстве наблюдателей на выборах

https://static.news.ru/photo/0cbc93ae-f67b-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия зафиксировала беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны некоторых наблюдателей на состоявшихся региональных выборах. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

Не скажу, что было повсеместно хамство, наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии, — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. 11 и 12 сентября граждане могли досрочно принять в нём участие и проголосовать в 83 регионах страны. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — были проведены довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 мск последние избирательные участки на территории закрылись.

Партия «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК РФ поступили жалобы от 11 избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата.