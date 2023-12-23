Памфилова назвала число потенциальных участников на выборах президента Памфилова: 29 человек претендуют на выдвижение на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 29 человек, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сообщила в ходе заседания Центризбиркома.

Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29, — сказала Памфилова.

За три дня до этого в числе потенциальных участников было почти вдвое меньше претендентов — 16. В том числе к тому времени Центризбирком зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры действующего президента Владимира Путина на предстоящих выборах.

Совет Федерации назначил дату проведения выборов главы государства на 17 марта 2024 года. При этом по решению ЦИК они будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Памфилова отмечала, что голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России. Также она утверждает, что избиратели положительно оценивают этот формат.

По результатам опроса ВЦИОМа, на сегодняшний день 61% жителей России выразили готовность проголосовать на выборах президента страны в 2024 году. 8% граждан отметили, что не готовы принять участие в предстоящих выборах.