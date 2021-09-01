Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент на выборах депутатов Государственной думы досрочно смогли проголосовать уже более семи тысяч человек в 10 регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что голосуют в труднодоступных и отдалённых местностях, на находящихся в плавании судах и на полярных станциях. Досрочное голосование проводится в 36 субъектах России.

По состоянию на 31 августа в 10 субъектах России — Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — досрочно проголосовали 7 717 избирателей, — сказала Памфилова, поблагодарив своих коллег на местах за работу.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее Памфилова сообщила, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек. Она назвала странными предположения о меньшем количестве кандидатов по сравнению с избирательной кампанией 2016 года.

По её словам, сейчас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. Сами партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или иное требование не могут выполнить, сами забирают документы и снимаются с выборов.