Падение ВВП в России оказалось меньше, чем в Европе и США

https://static.news.ru/photo/c37c2bc8-4049-11eb-955f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение ВВП в России в 2020 году составило 3,6% — меньше, чем во всей Европе и США. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заметил, что в ряде стран падение было ещё более существенным — например, в Великобритании оно составило 9%. Также Путин оценил масштабы снижения промышленное производства в РФ. По словам Путина, оно «подсело» на 3%.

Главным образом, это произошло из-за нефти. У нас сделка с ОПЕК, это тоже повлияло. Но к ноябрю текущего года наблюдалась тенденция к росту промышленности, есть основания надеяться, что она продолжится, — сказал президент.

Путин при этом отметил удовлетворительное состояние банковского сектора — прибыль оценивается в 1 трлн 300 млрд рублей. Но, хотя реальная зарплата должна вырасти в следующем году примерно на 1,5% реальные располагаемые доходы населения снизятся приблизительно на 3%. Кроме того, российский лидер обратил внимание на рост до 6,3% уровня безработицы. Путин подчеркнул, что меры по поддержки экономики напрямую касаются поддержания рабочих мест.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-конференция Владимира Путина может продлиться до четырёх часов. Такой прогноз дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перед началом мероприятия.