Падение доллара, картина Киркорова, раздетые школьницы: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В понедельник, 27 мая, курс доллара на Московской Бирже снизился до 88,6 рубля, Никас Сафронов заявил, что в купленной Филиппом Киркоровым картине видно не очень качественную пародию на американского художника Джорджо Кондо, три жилых дома пострадали в Балашихе от падения обломков сбитого средствами ПВО шара, Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что с долларом

В понедельник, 27 мая, рубль ощутимо вырос к доллару, евро и юаню. На закрытии торгов иностранные валюты равнялись 88,62 рубля, 96,28 рубля и 12,18 рубля соответственно. Примерно такие же значения сохранились вечером 28 мая. Только за один день доллар упал на 91 копейку, евро — на рубль и две копейки, а юань — на 11 копеек. Месяц назад курс американской валюты равнялся почти 93 рублям, европейской — 100, а юань можно было купить за 12,8.

Как отмечает в беседе с NEWS.ru экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, рублю помогает требование к крупным российским экспортерам о продаже ими большей части их валютной выручки (это насыщает российский рынок долларами и евро и делает их менее дефицитными). Кроме того, Россия заметно развивает расчеты в национальной валюте во внешней торговле, что повышает спрос на рубль.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил в разговоре с NEWS.ru, что рубль абсолютно ожидаемо вернулся на уровни начала года на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (чем выше ставка, тем дороже рубль, в том числе в кредит), а также работы бюджетного правила (продажи иностранной валюты из резервов страны) и налогового периода (высокий спрос больших компаний-экспортеров на рубль в конце месяца для уплаты налогов). Про фактор налоговых выплат заявил и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Калмановича, американская валюта снижается на международном рынке. Причина — ожидание более скорого и интенсивного снижения ставок от Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк, как и российский ЦБ, довольно долго держит ставку высокой, и рынок ждет периода ее снижения. А следовательно — и удешевления доллара.

«Сейчас инфляция в США стала заметно отступать, и у ФРС все меньше поводов держать высокий процент. В конце этой недели будут опубликованы обновленные данные по инфляции за предыдущий месяц, и их важно будет проанализировать для актуализации прогноза», — сказал Калманович.

Калманович считает, что в июне-июле доллар может опуститься до 85–87,5 рубля. Основатель «Школы Практического Инвестирования» частный инвестор Федор Сидоров полагает, что летом не стоит ждать новых минимумов курса американской валюты. По его словам, маловероятно, что курс доллара составит 75–80 рублей, а евро — ниже 90.

«Конечно, многое будет зависеть от уровня инфляции и внешнеторгового баланса в стране, а также от общего состояния и тенденций мировой экономики», — сказал эксперт.

Что за картину купил Киркоров

Народный художник России Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru заявил, что в купленной певцом Филиппом Киркоровым картине видно не очень качественную пародию на американского художника Джорджо Кондо, который делает обложки для мировых звезд. По его мнению, бессмысленно обсуждать покупку картин теми людьми, которые никогда не имели отношения к высокому современному искусству.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, то покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», — отметил Сафронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Он заявил, что необходимо продвигать отечественных художников, которые имеют свой неповторимый почерк и авторский стиль. Сафронов также признался, что был в восторге от изображения Иосифа Бродского, которое он увидел на одной из улиц Петербурга.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации», — сказал Сафронов.

Ранее Киркоров рассказал, что приобрел у дзержинского художника картину «Король земли». Произведение искусства народный артист поместил в театральной зоне в своем особняке. Он также опубликовал фото купленной картины, но не озвучил стоимость покупки.

Пожарный и граффитист из Дзержинска Илья Спич (настоящее имя — Илья Спиченков) в разговоре с NEWS.ru рассказал, что продажа картины Киркорову повысила интерес к его творчеству. Он также добавил, что артист впервые приобрел его работу.

Что известно о последствиях падения в Балашихе обломков сбитого шара

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что три жилых дома пострадали в Балашихе от падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера. Повреждения получили многоэтажное здание и два частных дома в микрорайоне Кучино.

«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — приводит агентство слова собеседника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уточняется, что взрывной волной и осколками на нескольких этажах многоэтажки выбиты окна. Также окна выбиты и в одном из частных домов. В другом случился пожар, который потушили в 21:25 по московскому времени, уточнил источник.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вечером 27 мая сообщил, что осколками сбитого дрона ранены два местных жителя. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней степени тяжести госпитализирован в региональную больницу. Врачи подчеркнули, что его жизни ничего не угрожает.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома. Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что сбитый в Подмосковье поздно вечером 27 мая украинский дрон мог быть запущен как непосредственно с самой Украины, так и с территории Прибалтики, если он был самолетного типа. Небольшие же беспилотники, считает он, могли запустить «спящие» диверсионно-разведывательные ячейки. По его словам, российские специалисты в ближайшее время дадут точный ответ на этот вопрос.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа могли запустить с территории Украины или с территории недружественных нам стран. Например, из Прибалтики. Мелкий летательный аппарат могли запустить „спящие“ диверсионно-разведывательные ячейки, которые могут, к примеру, в полевых условиях собрать беспилотник прямо на стройке или в лесу», — сказал Бижев.

Фото: МО Украины

Зачем школьниц заставили раздеться в Воронеже

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ.

Telegram-канал Baza разместил видео с камер наблюдения в школе № 62 в Воронеже. Обучающиеся в учреждении пожаловались, что их просили снимать нижнее белье перед ЕГЭ во время проверок на наличие шпаргалок.

«На ролике видно, как ученица подняла кофту и показала лифчик проверяющему мужчине, когда рамка запищала. Несмотря на это, школьницу все равно не пропустили. Другие школьницы лифчик не показывали, а снимали его на улице при других учениках — все из-за того, что металлодетектор сработал на косточки в лифчике», — говорится в сообщении канала.

Как пишет Telegram-канал SHOT, охранники учебного заведения заставляли учениц поднимать футболки и показывать грудь, а некоторых — и вовсе снимать лифчики и даже трусы. По данным источника, школьники также пожаловались на то, что в туалетах во время экзамена отсутствовали двери в кабинках.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После жалоб учеников Министерство образования Воронежской области организовало проверку записи камер видеонаблюдения в школе № 62. Первые результаты служебного расследования по пункту приема ЕГЭ не нашли подтверждения жалобам школьниц на нарушение этики в работе охранников перед экзаменом, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

По данным созданной для расследования инцидента комиссии, при проходе некоторых участниц сработал сигнал, в каждом случае девушек просили подумать, в чем его причина, а также предложили отдать запрещенные предметы и пройти дополнительную проверку ручным металлодетектором.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина собирается поднять тему с демонстрацией нижнего белья школьницами перед ЕГЭ на пленарном заседании Госдумы.

Также председатель комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила SHOT, что вся история требует дополнительной проверки, однако произошедшее — «безобразие и нарушение прав школьников». Она пообещала, что в случае подтверждения факта, что учениц заставляли снимать нижнее белье, сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности.

«Если там даже кого-то заставили раздеться, то это уже правонарушение, а может, и преступление», — добавила Казакова.

Позже стало известно, что проверку начали управление Следственного комитета Воронежа и местная прокуратура.

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