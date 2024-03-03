Озвучены подробности штурма позиций ВСУ в Тоненьком Боец ВС РФ Шмель: точечные удары артиллерии облегчили штурм Тоненького

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед штурмом населенного пункта Тоненькое российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ, сообщил РИА Новости оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель. По его словам, это значительно облегчило штурм укрепрайона, расположенного на ключевой дороге в пригороде Авдеевки.

Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в поселке также находились артиллерийские расчеты армии Украины, постоянно обстреливавшие центр столицы Донецкой Народной Республики.

Ранее Telegram-канал WarGonzo проинформировал, что военнослужащие 1-й Славянской и 114-й бригад выбили украинскую армию из села Тоненького в ДНР на Авдеевском направлении. По данным канала, бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят зачистку населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Накануне российское военное ведомство заявило, что российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. По сведениям пресс-службы министерства, за последние сутки ВСУ потеряли в этом районе до 160 военнослужащих.