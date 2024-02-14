Озвучена версия о подготовке убийства Надеждина перед выборами президента Марков: британские спецслужбы могли использовать Надеждина как сакральную жертву

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Британские спецслужбы, возможно, хотели убить Бориса Надеждина, чтобы выставить его «сакральной жертвой», предположил в интервью NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он рассказал, что политик, по одной из версий, сотрудничал с политтехнологами Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за которым, по мнению Маркова, могут стоять британцы.

Не исключено, что за Ходорковским стоят британские спецслужбы. Возможно, они хотели повторить ту комбинацию, которую [Борис] Березовский хотел делать с [Иваном] Рыбкиным в свое время, то есть выдвинуть кандидата против Путина, его раскрутить, а потом убить. То есть использовать как сакральную жертву, — сказал Марков.

Марков не исключил, что Надеждин, будучи опытным человеком, увидел эту угрозу. По его мнению, политик мог подать в Центральную избирательную комиссию России сфальсифицированные подписи, чтобы выйти из президентской гонки.

8 февраля ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ. Количество недостоверных подписей в его поддержку оказалось слишком большим. Политик намерен обжаловать решение в Верховном суде: он подал уже два иска, а 16 февраля подаст третий.