Ожидание мобилизации осенью, шпионы на Крымском мосту: что будет дальше Подробности главных событий недели и их последствия — в обзоре NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru, СБУ, Global Look Press

Россияне обсуждают появившуюся в Telegram-каналах информацию о вероятности новой волны частичной мобилизации в сентябре 2023 года, появившиеся у СБУ кадры записи атаки с видеокамер Крымского моста, активизацию действий ВСУ в Харьковской области. Детали главных событий недели и их последствия — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас на Харьковском направлении

14 августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. По его словам, украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.

«В сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон. Город Харьков опять заполонили наемники. И „кракеновцы“ вернулись в город. Для того чтобы, я так понимаю, они там собираются строить линию обороны, понимают, что на подступах Харькова им не удержать эту линию обороны», — рассказал Ганчев.

При этом он подчеркнул, что харьковчане негативно относятся к активности ВСУ. Как утверждает Ганчев, местные жители ждут прихода российской армии, так как хотят жить мирно, не опасаясь карательных мер со стороны киевских властей.

В субботу, 19 августа Ганчев заявил, что Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области. Он отметил, что сейчас под контролем российской армии находятся 33 населенных пункта под Харьковом, военнослужащие находятся на подступах к Купянску.

«Линия фронта потихонечку двигается в сторону Харькова. Наши войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке — в самом поселке. Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжелых условиях», — признал Ганчев.

Он подчеркнул, что российские военные продолжают уверенно наступать на Купянском направлении в зоне СВО.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Будет ли мобилизация в России осенью 2023 года

На этой неделе в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в сентябре в России может быть объявлена вторая волна мобилизации.

Редакторы Telegram-канала «Это еще не конец» предполагают, что вторая волна мобилизации может затронуть граждан, которые находятся в запасе и получили гражданство РФ в период с 2000 по 2022 год, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСО и ФСИН.

Автор канала «Живов Z» высказывает мнение, что к новой мобилизации уже готовы законы и учебные центры.

«Решение сугубо за президентом. Он может его принять завтра, или никогда, или когда угодно в иное время. К следующей мобилизации уже готовы и законы, и учебные центры. И думаю, списки мобилизации тоже готовы», — говорится в публикации Telegram-канала.

По информации «Поздняков 3.0», новая волна мобилизации якобы может начаться уже 25 сентября.

Разговоры о вероятности новой волны мобилизации в России в сентябре 2023 года возникли на фоне приближающейся годовщины объявления президентом Владимиром Путиным первом мобилизации.

21 сентября 2022 года в 09:00 по московскому времени российский лидер выступил с телевизионным обращением, в котором сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Он обратил внимание на неизбежность спецоперации на Украине, в которой страна противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

После выступления Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призваны будут в общей сложности 300 000 резервистов, или примерно 1% мобилизационного ресурса, куда входят те, кто уже служил в армии и получил военно-учетную специальность, а также имел боевой опыт.

14 октября 2022 года глава государства сообщил, что частичная мобилизация в стране практически закончена. К этому моменту были призваны уже 222 000 человек, из которых в подразделениях ВС РФ находилось 33 000 военнослужащих.

Последним регионом, который отчитался о завершении мобилизации, был Санкт-Петербург. Власти города заявили об этом 28 октября.

Официальный указ президента о завершении частичной мобилизации в стране не выходил.

11 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что речи о второй волне мобилизации не идет.

18 апреля Депутат Госдумы Александр Бородай допустил проведение мобилизации, потому что «может возникнуть потребность собрать максимум сил, чтобы одержать быструю и эффективную победу, которая отобьет у всех противников желание связываться с Россией».

13 июня президент России Владимир Путин подтвердил, что объявление мобилизации не требуется, так как Минобороны смогло набрать свыше 150 000 контрактников.

«Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день» — сказал Путин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 8 июня также заявил, что в данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он предупредил, что в будущем повестки будут формироваться электронным способом. Прежде чем она появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или ее принесет работник комиссариата, призывнику придет СМС-сообщение.

Член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о второй волне мобилизации в сентябре 2023 года, которая появилась в различных Telegram-каналах. Он подчеркнул, что сейчас ведется только плановый набор на контрактную службу.

«Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Никакой мобилизации ожидать не следует. Сейчас продолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на добровольной основе, для увеличения численности нашей армии. А информация про „старт мобилизации“ 25 сентября — это 100% вброс», — резюмировал парламентарий.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Кто слил видео с Крымского моста СБУ

На неделе СБУ обнародовала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту. Где именно и как были добыты эти кадры, не уточнялось. После этого депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что правоохранительные органы РФ должны провести проверку и выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали в руки СБУ. По его словам, необходимо установить, кто был причастен к передаче данных или взлому источников информации.

«Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны», — заявил Шеремет.

Любые результаты проверки необходимо обнародовать, добавил депутат.

«Необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или, может, имел место взлом наших источников информации, и необходимо усилить степень их защиты», — отметил он.

В беседе с NEWS.ru подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов сообщил, что СБУ могла купить кадры с камер на Крымском мосту или украсть информацию путем хакерской атаки.

«Здесь возможны два варианта. Первый: у людей, которые имеют доступ к информации с этих камер, они просто ее воруют и продают, потому что понимают, что на рынке она стоит больших денег. За эти кадры СБУ заплатила бы наверняка кругленькую сумму. Это по аналогу, как продаются базы МВД, установки на прослушку мобильного телефона», — сказал Филатов.

Подполковник ФСБ в отставке также не исключил хакерскую атаку. По словам Филатова, сейчас можно зайти практически в любую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, и просто украсть оттуда информацию.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин допустил, что СБУ сумела самостоятельно получить доступ к камерам, если съемочное устройство было подключено к Глобальной сети. По его словам, также мог иметь место подкуп россиян. По мнению хакера, такая операция по продаже секретных данных могла бы пройти в даркнете — теневом сегменте интернета, куда можно попасть только через специальные программы.

«В темной Сети можно найти немало форумов, посвященных незаконным вещам, в том числе продаже личной и засекреченной информации», — говорит Вакулин.

Специалист полагает, что злоумышленники могли похитить данные камер Крымского моста с помощью компьютерного вируса. По его мнению, хакеры могли найти рабочие почты технического персонала, которые следят за работой камер моста, и отправить электронное письмо с рекламой какой-то услуги (так называемый фишинг). Один из работников мог заинтересоваться «выгодной» рекламой и скачать приложенный к письму файл с вирусом.

«Можно предположить, что когда какой-нибудь сотрудник затем санкционированно ввел пароль, чтобы подключиться к камере с моста, вирус перехватил все, что он напечатал, и отправил информацию третьим лицам», — сказал эксперт.

По мнению Вакулина, защитить камеры от взлома можно только отключив их от Глобальной сети, а также путем повышения цифровой грамотности сотрудников.

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