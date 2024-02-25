Ожесточенные бои, поражение ВСУ: что сейчас происходит в Работино

Фото: МО РФ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о текущей обстановке в селе Работино в Запорожской области. Что сейчас происходит в населенном пункте, под чьим он контролем, чем грозит ВСУ поражение?

Что сказал Рогов о ситуации в Работино

Общественник сообщил, что сейчас в центре Работино идут ожесточенные бои. По словам Рогова, этот населенный пункт стал одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.

«Работино стало одной из самых горячих точек на Запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — рассказал он.

Украинская армия оказывает ожесточенное сопротивление, применяя множество дронов и артиллерию. Рогов выразил мнение, что поражение ВСУ в Работино сведет на нет усилия Киева в контрнаступлении.

«Если ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которых украинская армия достигла за все время так называемого летнего контрнаступления», — цитирует Рогова издание.

Что еще известно о ситуации в Работино

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытаются любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы. Согласно данным Минобороны России, накануне подразделения группировки «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Работино и Вербового. Украинская армия потеряла там около 35 солдат убитыми и ранеными и свыше 10 единиц техники.

Фото: МО Украины

«Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“ и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — отмечалось в сообщении ведомства.

По информации украинского Telegram-канала «Легитимный», ВСУ теряют контроль над Работино. Как подчеркивается в соответствующей публикации, брошенные в населенный пункт резервы украинской армии не смогли исправить ситуацию.

«ВСУ теряют населенный пункт Работино, контроль остался на окраине — источник. Брошенные резервы на „тушения прорыва“ противника не смогли отбить атаки», — пишет украинский ресурс.

Telegram-канал «Донбасс Сегодня» утверждает, что бойцы ВС РФ выбили ВСУ из школы и восточной части Работино. По данным Telegram-канала WarGonzo, российские войска штурмуют поселок с юга и востока.

«На Запорожском направлении — встречные бои в районе Каменского. Российские войска активировали новый участок фронта. ВС РФ при поддержке артиллерии продолжили штурм села Работино с востока и юга. Под ударами украинские позиции в Плавнях, Лобковом, Пятихатках, Малых Щербаках, Малой Токмачке и Чаровном. Российские — в Новопрокоповке и Вербовом», — сообщает WarGonzo.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что российские бойцы заняли центр Работино и закрепились там.

«С раннего утра на Запорожском фронте полки ЮВО проводят штурмовую операцию. Бронегруппы ворвались в центр населенника и начали штурм ДК и школы — главных укрепленных пунктов врага. После прорыва в центр и занятия позиций ВСУ наши закрепились на занятых позициях», — сообщал Telegram-канал 24 февраля.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что известно о Работино

Работино — село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области. Оно основано в 1869 году. По другим данным, Работино появилось как хутор в 1818 году и основано переселенцами из Орехова. Название происходит от фамилии первопоселенцев. Хутор имел параллельное название — Охапка.

Село относилось к Сладко-Балковской волости Бердянского уезда Таврической губернии. До 1865 года жители принадлежали к приходу в Орехове, а затем — в Копанях.

6 марта 2022 года российские войска заняли Работино в ходе проведения специальной военной операции. ВСУ временно вернули контроль над этим населенным пунктом летом 2023 года.

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