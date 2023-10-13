«Ответят по закону»: что сказал Путин о возвращении Фридмана и других людей

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии прокомментировал возвращение бизнесмена Михаила Фридмана и других граждан в РФ. Какое мнение у российского лидера на этот счет?

Что сказал президент России о возвращении Фридмана

По мнению Путина, то, что ожидает каждого возвратившегося на родину человека, зависит от того, как он себя вел за границей.

«Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — заявил президент России.

Также Владимир Путин отметил, что если действующие законы РФ были нарушены, то человек обязан понести наказание.

«Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей», — резюмировал глава государства.

Почему Михаил Фридман вернулся в Россию

9 октября стало известно, что бывший совладелец «Альфа-Групп» миллиардер Михаил Фридман находится в Москве. В Россию он прибыл из Израиля, где планировал обосноваться после переезда из Великобритании. В Лондоне против него введены санкции, под которыми, по словам бизнесмена, «невозможно жить».

Предприниматель в интервью The Times признался, что чувствовал себя «униженным» после обысков в лондонском особняке.

«Самым неприятным было то, что я почувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан», — говорил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возвращении бизнесмена, заявил, что он гражданин РФ и может спокойно вернуться на родину.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного», — сказал представитель Кремля.

В чем обвиняют Фридмана, сядет ли в тюрьму

10 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Михаилу Фридману грозит проверка по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ.

«Заявление на вернувшегося миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения „Армия защитников Отечества“ Иваном Отраковским. По его мнению, совладелец „Альфа-Групп“ финансировал террористов, чтобы „показать Западу свою лояльность и лишиться санкций“», — говорится в сообщении канала.

По данным канала, проверка пройдет из-за €150 млн, якобы отправленных на помощь украинской армии, чтобы снять с себя антироссийские санкции.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru заявил, что Фридману, скорее всего, удалось договориться о снятии всех претензий к нему.

«Господин Фридман очень осторожен, поэтому, если бы в России ему грозило хотя бы минимальное расследование, я не считаю, что он бы сюда вернулся. Поэтому я думаю, что у него все вопросы решены. Если какой-нибудь журналист вдруг скажет, что он что-то там переводил каким-то там украинцам, какой-то там Украине — он немедленно получит судебный иск. Так что я думаю, что человек договорился и все у него будет прекрасно», — пояснил парламентарий.

Также депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил NEWS.ru, что Михаил Фридман может спокойно проживать в России, несмотря на возможное финансирование ВСУ.

«В нашем законодательстве есть понятие „деятельное раскаяние“, когда человек предпринимает какие-то действия, нацеленные на компенсацию причиненного им ущерба. Какие именно в данном случае действия может предпринять Фридман, точно не знаю, но уверен, что такие возможности есть», — сказал Вассерман.

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