«Ответили на вопли Запада»: политолог оценил нынешние выборы президента РФ Политолог Светов: выборы президента РФ продемонстрировали консолидацию граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское общество консолидировалось вокруг выборов президента РФ в ответ на «вопли Запада», поделился мнением с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, эта избирательная кампания показала, что иностранные государства совершенно не понимают психологию россиян.

Эти президентские выборы показали, что за рубежом совершенно не понимают психологии русских. Если нас прессовать и давить, то мы дадим отбор, сделав все в точности наоборот по сравнению с тем, чего от нас ждут. Общество консолидировано ответило на все вопли Запада, что эти выборы не такие, как надо и проводятся не так, как следует, что результатов они не признают. Мы ответили тем, что пошли и проголосовали, — сказал он.

При этом Светов подчеркнул, что не считает, что все 70% граждан, проголосовавших на выборах, сделали выбор в пользу одного кандидата. По его словам, главное, что люди пришли и показали готовность выбрать человека, который должен руководить страной.

Было несколько случаев сорвать выборы, испортить бюллетени. Я видел, как в 12 ночи к избирательному участку выстроилось около 15 человек, которые откликнулись на призыв и решили продемонстрировать свое недовольство. Но наступило завтра, и мы увидели очереди из десятков и более людей по всему миру, которые пришли голосовать, — поделился политолог.

Светов отметил, что удивился уровню спокойствия и уверенности, которые россияне продемонстрировали за три дня голосования. Он высоко оценил организацию выборов и предположил, что итоговая явка может достичь 80%.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что власти Латвии изымают удостоверения личности у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента. Дипломаты назвали такую практику «изощренной формой издевательства», отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства.