Ответ за Белгород? Что известно о мощных взрывах в Киеве 21 марта

Фото: ДСНС Украины

Ранним утром 21 марта в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Что известно о ситуации в украинской столице, каковы результаты, был ли это ответ на удары по Белгороду?

Что известно о взрывах в Киеве 21 марта

О взрывах в Киеве ранним утром 21 марта сообщил ряд источников. Известно, что воздушную тревогу на всей территории Украины объявили около 05:00 мск.

«Серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщило издание „Общественное“. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской области», — писал Telegram-канал ТАСС.

По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали как минимум в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах Киева. Он сообщил, что повреждения получили два предприятия и трансформаторная подстанция в Подольском районе. При этом Кличко не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь. Ранее Минобороны России неоднократно подчеркивало, что РФ наносит удары исключительно по военным объектам Украины.

«На данный момент власти Киева сообщают о повреждении двух предприятий и трансформаторной подстанции в Подольском районе. Другой информации о результатах сегодняшних ударов пока нет», — пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: ДСНС Украины

Россия ответила на удары по Белгороду?

Как уточняет Telegram-канал WarGonzo, ракетный удар по объектам ВСУ в Киеве утром 21 марта стал первым за 44 дня. Источник напомнил, что 20 марта президент России Владимир Путин заявил о планах ответа на атаки Белгорода со стороны ВСУ.

«Сегодня утром Киев подвергся массированному ракетному удару. После продолжительного перерыва в 44 дня по столице украинского государства было запущено несколько десятков ракет разных типов, включая баллистические. Атака состоялась около 06:00. Украинские паблики сообщили о серии взрывов. Накануне президент РФ сказал, что имеются планы, чем ответить на удары по Белгородской области», — отмечается в публикации канала.

Как пишет MK.RU, массированный удар по военным объектам в украинской столице стал ответом России на регулярные обстрелы Белгорода и области со стороны Украины. Жертвами бесцельных атак ВСУ становятся мирные жители.

«Удар по Киеву стал ответом за регулярные обстрелы Белгородской области. ВСУ предпочитают бить по Белгороду из установок РСЗО — по площадям, не выбирая целей. И все удары приходятся по мирным жителям», — пишет сообщает издание.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov

Что говорил Путин об ответе на удары ВСУ по Белгороду

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле 20 марта отреагировал на участившиеся в последнее время удары ВСУ по приграничным российским районам, в частности по Белгородской области.

Говоря об ударах «по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода», глава государства объяснил, что Россия может ответить тем же, однако не будет этого делать. При этом Путин отметил, что у Москвы имеются планы по поводу того, как ответить Киеву на регулярные обстрелы российской территории.

«У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — указал российский лидер.

Путин заявил, что власти будут работать над «повышением безопасности жителей» граничащих с Украиной регионов. Глава государства пообещал, что все пострадавшие от ударов ВСУ получат поддержку, включая предпринимателей, которые потеряли имущество.

«Конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — высказался Путин. При этом он назвал непростыми способы обеспечения безопасности.

Президент также восхитился мужеством жителей Белгородской области и других граничащих с Украиной регионов, которые подвергаются обстрелам.

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