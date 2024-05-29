«Отвертеться ослу не удастся»: Рогозин нашел виновных в атаке на РЛС Рогозин: за атакой на РЛС видны «уши» США

Фото: Anton Petrus/Whitehotpix/Global Look Press

За атакой на российские радиолокационные станции очень хорошо видны «уши» США, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, Вашингтону не удастся «отвертеться при дальнейшей эскалации».

Вашингтон считает, что его ослиных ушей за атаками украинской армии на наши РЛС не видно. Но их видно, я бы даже сказал, очень хорошо видно, и отвертеться ослу при дальнейшей эскалации ну никак не удастся, — предупреждает он.

Рогозин считает, что цель выбрана не случайно. Система предупреждения о ракетном нападении условно состоит из двух эшелонов, объясняет он. Это космического и наземного. Первый отвечает за засечку факела выхода межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) из шахты, а также за отслеживание траектории ее полета, второй — «как раз те самые станции загоризонтного обнаружения МБР».

Ранее Рогозин уже выражал предположение, что заказчиком для совершения преступления украинскими военными является Вашингтон. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости проверить защиту шахт с ядерным оружием после сообщений об ударе по РЛС. По его словам, сведения об атаках на объекты, являющиеся частью системы предупреждения о ракетном нападении, вызывают больше вопросов к их обороне, поскольку это составляющая российского ядерного щита.