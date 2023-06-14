«Отвечать немедленно»: эксперт прокомментировал учения НАТО в Германии Военэксперт Прохватилов заявил о необходимости учений ЛВО и Северного флота в ответ на учения НАТО

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Истребитель F-35 ВВС США взлетает с авиабазы ​​Шпангдалем во время учений Air Defender 2023

Россия обязана учитывать, что США и их союзники проводят боевое слаживание в непосредственной близости от границы театра военных действий на Украине, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, стартовавшие в Германии учения ВВС стран НАТО Air Defender 2023 свидетельствуют об угрозе прямого военного конфликта.

Надо отвечать симметрично и немедленно. Для этого необходимо провести учения Ленинградского военного округа с имитацией удара тактическим ядерным оружием по территории близлежащих стран НАТО и Германии. Личному составу надо дать наставление, как вести наступление на территорию противника в условиях радиоактивного заражения местности. Важно, чтобы эти письменные наставления попали в руки властей близлежащих стран НАТО, — уверен Прохватилов.

По его мысли, эти ответные учения должны сопровождаться выходом кораблей Северного флота с тактическим ядерным оружием, которые должны принять участие в имитации нанесения ударов. Кроме того, необходимо воздушное сопровождение этих учений с имитацией нанесения авиаударов гиперзвуковыми ракетами и с ядерными зарядами.

Это будет адекватный ответ. Говорильня про красные линии — это полная ерунда и расписывание в собственном унижении, — подчеркнул член Академии военных наук.

Ранее в Германии начались крупнейшие в истории ВВС НАТО учения Air Defender 2023. В них участвуют 10 тысяч военнослужащих и 250 боевых самолетов (в том числе американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе) из 25 государств — членов Альянса, включая США.