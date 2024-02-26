Отставной офицер раскрыл цель тайного визита главы ЦРУ в Киев Полковник Кошкин: Бернс попытался успокоить Киев на фоне задержки финпомощи

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Уильям Бернс

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину, чтобы успокоить Киев на фоне задержки американского финансирования, предположил в разговоре с «Известиями» военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. По его оценкам, Бернс попытался настроить украинское руководство на то, что 2024 год станет для него проверкой на выносливость.

Он (Бернс. — NEWS.ru) в основном старается успокоить руководство Киева в том, что Вашингтон не бросил, просто невозможно напрямую выбить деньги на Украину, что сейчас разрабатывается план лоббирования, — отметил он.

Несмотря на обещания Вашингтона, Киев выражает ему недоверие, отметил Кошкин. По оценкам военэксперта, сложившаяся ситуация провоцирует разногласия между американской и украинской спецслужбами. Он добавил, что задачей Бернса было убедить Киев в том, что США не сбегут из Украины, как это случилось во время американской военной кампании в Афганистане.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Бернс прибыл с секретным визитом на Украину 22 февраля. По информации издания, это уже десятый подобный визит с начала конфликта в феврале 2022 года.

Палата представителей Конгресса США, которая находится под контролем республиканцев, решила бойкотировать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон пояснил, что причиной является отсутствие положений об охране границы с Мексикой, в то время как охрана американской границы имеет неоспоримый приоритет над помощью другим государствам.